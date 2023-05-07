За добу на Харківщині немає постраждалих унаслідок обстрілів – Тимошко

Минулої доби правоохоронці зафіксували факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Громадяни не постраждали. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Протягом доби правоохоронці:

– зареєстрували та оперативно опрацювали 1064 звернення про правопорушення та події;

– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 64 особи;

– на блокпостах разом із військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів;

– викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків;

– склали 11 адміністративних протоколів за порушення ПДР: 2 – за керування автомобілями в стані сп’яніння, 3 – за керування без документів, 6 – за перевищення швидкості.