33-летний водитель погиб, пять человек в больнице: авария на Окружной Харькова

Полиция сообщила о ДТП, которое случилось на дороге Киев — Харьков — Довжанский около 18:30 9 мая. Ранее видео с места публиковали в соцсетях, указывая, что место происшествия — Окружная Харькова, в районе «Баден-Бадена».

«9 мая около 18:30 на автомобильной дороге «Киев-Харьков-Довжанский» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и совершил выезд на обочину. В результате автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с транспортным средством «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя», — сообщили подробности происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, водитель «ВАЗа» погиб. Водителя и четверых пассажиров из другого автомобиля доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают.