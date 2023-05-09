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33-летний водитель погиб, пять человек в больнице: авария на Окружной Харькова

Происшествия 21:33   09.05.2023
Оксана Горун
33-летний водитель погиб, пять человек в больнице: авария на Окружной Харькова Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция сообщила о ДТП, которое случилось на дороге Киев — Харьков — Довжанский около 18:30 9 мая. Ранее видео с места публиковали в соцсетях, указывая, что место происшествия — Окружная Харькова, в районе «Баден-Бадена».

«9 мая около 18:30 на автомобильной дороге «Киев-Харьков-Довжанский» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции и совершил выезд на обочину. В результате автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с транспортным средством «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя», — сообщили подробности происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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По информации полиции, водитель «ВАЗа» погиб. Водителя и четверых пассажиров из другого автомобиля доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают.

ДТП на окружной Харькова 9 мая 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на окружной Харькова 9 мая 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на окружной Харькова 9 мая 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на окружной Харькова 9 мая 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 21:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о ДТП, которое случилось на дороге Киев — Харьков — Довжанский около 18:30 9 мая. Ранее видео с места публиковали в соцсетях, указывая, что место происшествия — Окружная Харькова, в районе «Баден-Бадена»".