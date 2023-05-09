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Смертельное ДТП на Харьковщине: погибли трое, машина почти уничтожена (фото)

Происшествия 21:16   09.05.2023
Оксана Горун
Смертельное ДТП на Харьковщине: погибли трое, машина почти уничтожена (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции Харьковской области сообщили подробности ДТП, случившегося на дороге Чугуев — Меловое ночью 9 мая.

«В результате аварии погиб 41-летний водитель и пассажиры легковушки — 36-летняя женщина и 56-летний мужчина», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о ДТП на трассе Чугуев — Меловое (в районе поселка Коробочкино) в полицию поступило около 2:45 ночи 9 мая. Все обстоятельства смертельной аварии еще выясняют.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, допустил выезд на обочину, после чего неуправляемый автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и столкнулся с двумя деревьями», — сообщили полицейские.

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По факту аварии готовятся возбудить уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

ДТП на дороге Чугуев - Меловое 9 мая 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на дороге Чугуев - Меловое 9 мая 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на дороге Чугуев - Меловое 9 мая 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 21:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции Харьковской области сообщили подробности ДТП, случившегося на дороге Чугуев — Меловое ночью 9 мая".