Смертельное ДТП на Харьковщине: погибли трое, машина почти уничтожена (фото)

В полиции Харьковской области сообщили подробности ДТП, случившегося на дороге Чугуев — Меловое ночью 9 мая.

«В результате аварии погиб 41-летний водитель и пассажиры легковушки — 36-летняя женщина и 56-летний мужчина», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о ДТП на трассе Чугуев — Меловое (в районе поселка Коробочкино) в полицию поступило около 2:45 ночи 9 мая. Все обстоятельства смертельной аварии еще выясняют.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, допустил выезд на обочину, после чего неуправляемый автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и столкнулся с двумя деревьями», — сообщили полицейские.

По факту аварии готовятся возбудить уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».