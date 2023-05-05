Столкновение ВАЗа и мотоцикла в Харькове: водителей увезли в больницу (фото)

На улице Гольдберговской в Харькове около 12:20 5 мая произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21093», за рулем которого была 21-летняя женщина, и мотоцикла Kawasaki под управлением 32-летнего мужчины.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области