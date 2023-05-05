Столкновение ВАЗа и мотоцикла в Харькове: водителей увезли в больницу (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
На улице Гольдберговской в Харькове около 12:20 5 мая произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21093», за рулем которого была 21-летняя женщина, и мотоцикла Kawasaki под управлением 32-летнего мужчины.
Телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Гольдберговской в Харькове около 12:20 5 мая произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21093», за рулем которого была 21-летняя женщина, и мотоцикла Kawasaki под управлением 32-летнего мужчины.".