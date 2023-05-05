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Столкновение ВАЗа и мотоцикла в Харькове: водителей увезли в больницу (фото)

Происшествия 19:00   05.05.2023
Елена Нагорная
Столкновение ВАЗа и мотоцикла в Харькове: водителей увезли в больницу (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

На улице Гольдберговской в Харькове около 12:20 5 мая произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21093», за рулем которого была 21-летняя женщина, и мотоцикла Kawasaki под управлением 32-летнего мужчины.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Гольдберговской в Харькове около 12:20 5 мая произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21093», за рулем которого была 21-летняя женщина, и мотоцикла Kawasaki под управлением 32-летнего мужчины.".