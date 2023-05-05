Live
  • Пятница 05.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

В Харькове пьяный водитель совершил ДТП и убегал от полиции (видео)

Происшествия 12:26   05.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный водитель совершил ДТП и убегал от полиции (видео)

4 мая патрульные поймали водителя Infinity, который столкнулся с автомобилем Mitsubishi и убегал от правоохранителей.

Видео «побега» опубликовали в управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Вчера около 16:00 патрульные получили вызов о ДТП на улице Озерянской. По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не выбрал безопасный интервал и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, после чего покинул место ДТП», — отметили в патрульной.

На этом водитель не остановился. Полицейские обнаружили нарушителя на улице Большой Панасовской. На требования инспекторов остановиться водитель не отреагировал, а наоборот увеличил скорость. Патрульные немедленно начали преследование нарушителя.

Убегая, водитель нарушил ПДД и совершил опасные маневры. В конце концов, нарушителя правоохранители догнали.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей, отметили правоохранители.

Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП), ч.1 ст.130 (и отказ от учета состояния опьянения), ст.122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУпАП.

Читайте также: ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

10:51
ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)
22:55
Погибли у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тела супругов (фото)
22:35
Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей
22:08
Где увидеть сожженную технику РФ: в Харькове открыли сразу две выставки (фото)
21:22
На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове пьяный водитель совершил ДТП и убегал от полиции (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 12:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 мая патрульные поймали водителя Infinity, который столкнулся с автомобилем Mitsubishi и убегал от правоохранителей.".