В Харькове пьяный водитель совершил ДТП и убегал от полиции (видео)

4 мая патрульные поймали водителя Infinity, который столкнулся с автомобилем Mitsubishi и убегал от правоохранителей.

Видео «побега» опубликовали в управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Вчера около 16:00 патрульные получили вызов о ДТП на улице Озерянской. По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не выбрал безопасный интервал и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, после чего покинул место ДТП», — отметили в патрульной.

На этом водитель не остановился. Полицейские обнаружили нарушителя на улице Большой Панасовской. На требования инспекторов остановиться водитель не отреагировал, а наоборот увеличил скорость. Патрульные немедленно начали преследование нарушителя.

Убегая, водитель нарушил ПДД и совершил опасные маневры. В конце концов, нарушителя правоохранители догнали.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей, отметили правоохранители.

Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП), ч.1 ст.130 (и отказ от учета состояния опьянения), ст.122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУпАП.