ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Немышлянском районе Харькова.
«Водитель Subaru Outback не предпочел в движении Chevrolet Nubira, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Авария произошла 4 мая на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау», — сообщили известные на данный момент подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полиции, в аварии получил травмы 48-летний водитель Subaru. Его доставили в больницу.
Читайте также: На проспекте Науки в Харькове водитель устроил ДТП и перевернулся (фото)
Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Немышлянском районе Харькова".