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ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)

Происшествия 10:51   05.05.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Немышлянском районе Харькова.

«Водитель Subaru Outback не предпочел в движении Chevrolet Nubira, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Авария произошла 4 мая на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау», — сообщили известные на данный момент подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото: ГУНП в Харьковской области

По информации полиции, в аварии получил травмы 48-летний водитель Subaru. Его доставили в больницу.

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    • Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Немышлянском районе Харькова".