ДТП в Харькове: водитель Subaru в больнице (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Немышлянском районе Харькова.

«Водитель Subaru Outback не предпочел в движении Chevrolet Nubira, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Авария произошла 4 мая на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау», — сообщили известные на данный момент подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, в аварии получил травмы 48-летний водитель Subaru. Его доставили в больницу.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете.