ДТП у Харкові: водій Subaru в лікарні (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася напередодні в Немишлянському районі Харкова.

“Водій “Subaru Outback” не надав перевагу у русі “Chevrolet Nubira”, наслідок чого відбулось зіткнення транспортних засобів. Аварія сталася 4 травня на перехресті вулиці Краснодарської та проспекту Льва Ландау. Травми отримав 48-річний водій “Subaru”, його доставили до лікарні”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, в аварії зазнав травм 48-річний водій Subaru. Його доправили до лікарні.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку.