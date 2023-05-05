ДТП у Харкові: водій Subaru в лікарні (фото)
Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася напередодні в Немишлянському районі Харкова.
“Водій “Subaru Outback” не надав перевагу у русі “Chevrolet Nubira”, наслідок чого відбулось зіткнення транспортних засобів. Аварія сталася 4 травня на перехресті вулиці Краснодарської та проспекту Льва Ландау. Травми отримав 48-річний водій “Subaru”, його доставили до лікарні”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліції, в аварії зазнав травм 48-річний водій Subaru. Його доправили до лікарні.
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Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася напередодні в Немишлянському районі Харкова".