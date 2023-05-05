У Харкові п’яний водій скоїв ДТП та тікав від поліції (відео)

4 травня патрульні піймали водія Infinity, який зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi та тікав від правоохоронців.

Відео “втечі” опублікували в управлінні патрульної поліції у Харківській області.

«Вчора, близько 16-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Озерянській. За попередньою інформацією, водій автомобіля Infinity не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi, після чого покинув місце ДТП», – зазначили у патрульній.

На цьому водій не зупинився. Поліцейські виявили порушника на вулиці Великій Панасівській. На вимогу інспекторів зупинитися водій не відреагував, а навпаки — збільшив швидкість. Патрульні негайно почали переслідування порушника.

Утікаючи, водій порушував ПДР та здійснював небезпечні маневри. Зрештою порушника правоохоронці наздогнали.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків, зазначили правоохоронці.

Патрульні склали на водія адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (невиконання вимоги про зупинку) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.