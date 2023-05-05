Зіткнення ВАЗу і мотоцикла в Харкові: водіїв відвезли в лікарню (фото)
На вулиці Гольдбергівській у Харкові близько 12:20 5 травня сталася ДТП за участю автомобіля “ВАЗ 21093”, за кермом якого була 21-річна жінка, та мотоцикла Kawasaki під управлінням 32-річного чоловіка.
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали і мотоцикліст, і водійка авто, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Гольдбергівській у Харкові близько 12:20 5 травня сталася ДТП за участю автомобіля “ВАЗ 21093”, за кермом якого була 21-річна жінка, та мотоцикла Kawasaki під управлінням 32-річного чоловіка.".