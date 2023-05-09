Смертельна ДТП на Харківщині: загинули троє, машина майже знищена (фото)
У поліції Харківської області повідомили подробиці ДТП, що сталася на дорозі Чугуєв – Мілове вночі 9 травня.
“Внаслідок аварії загинув 41-річний водій та пасажири легковика – 36-річна жінка та 56-річний чоловік”, – поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Повідомлення про ДТП на трасі Чугуїв – Мілове (в районі селища Коробочкіне) до поліції надійшло близько 2:45 ночі 9 травня. Усі обставини смертельної аварії ще з’ясовують.
“Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя, після чого некероване авто злетіло у кювет, перекинулось та зіштовхнулося з двома деревами”, – повідомили поліціянти.
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За фактом аварії готуються порушити кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 21:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції Харківської області повідомили подробиці ДТП, що сталася на дорозі Чугуєв – Мілове вночі 9 травня".