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33-річний водій загинув, п’ятеро людей у лікарні: аварія на Окружній Харкова

Події 21:33   09.05.2023
Оксана Горун
33-річний водій загинув, п’ятеро людей у лікарні: аварія на Окружній Харкова

Поліція повідомила про ДТП, яка сталася на дорозі Київ – Харків – Довжанський близько 18:30 9 травня. Раніше відео з місця публікували в соцмережах, вказуючи, що місце події – Окружна Харкова, в районі “Баден-Бадена”.

“09 травня близько 18:30 на автомобільній дорозі “Київ-Харків-Довжанський” 33-річний водій автомобіля “ВАЗ-21099” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції та здійснив виїзд на узбіччя. В результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом “ГАЗ” під керуванням 62-річного водія”, – повідомили подробиці події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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За інформацією поліції, водій “ВАЗу” загинув. Водія та чотирьох пасажирів з іншого автомобіля доставили до лікарні. Обставини аварії встановлюють.

ДТП на окружній Харкова 9 травня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
ДТП на окружній Харкова 9 травня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
ДТП на окружній Харкова 9 травня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
ДТП на окружній Харкова 9 травня 2023 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 21:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про ДТП, яка сталася на дорозі Київ – Харків – Довжанський близько 18:30 9 травня. Раніше відео з місця публікували в соцмережах, вказуючи, що місце події – Окружна Харкова, в районі “Баден-Бадена”".