33-річний водій загинув, п’ятеро людей у лікарні: аварія на Окружній Харкова

Поліція повідомила про ДТП, яка сталася на дорозі Київ – Харків – Довжанський близько 18:30 9 травня. Раніше відео з місця публікували в соцмережах, вказуючи, що місце події – Окружна Харкова, в районі “Баден-Бадена”.

“09 травня близько 18:30 на автомобільній дорозі “Київ-Харків-Довжанський” 33-річний водій автомобіля “ВАЗ-21099” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції та здійснив виїзд на узбіччя. В результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом “ГАЗ” під керуванням 62-річного водія”, – повідомили подробиці події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, водій “ВАЗу” загинув. Водія та чотирьох пасажирів з іншого автомобіля доставили до лікарні. Обставини аварії встановлюють.