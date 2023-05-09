33-річний водій загинув, п’ятеро людей у лікарні: аварія на Окружній Харкова
Поліція повідомила про ДТП, яка сталася на дорозі Київ – Харків – Довжанський близько 18:30 9 травня. Раніше відео з місця публікували в соцмережах, вказуючи, що місце події – Окружна Харкова, в районі “Баден-Бадена”.
“09 травня близько 18:30 на автомобільній дорозі “Київ-Харків-Довжанський” 33-річний водій автомобіля “ВАЗ-21099” не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції та здійснив виїзд на узбіччя. В результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом “ГАЗ” під керуванням 62-річного водія”, – повідомили подробиці події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Смертельна ДТП на Харківщині: загинули троє, машина майже знищена (фото)
За інформацією поліції, водій “ВАЗу” загинув. Водія та чотирьох пасажирів з іншого автомобіля доставили до лікарні. Обставини аварії встановлюють.
Новини за темою:
Ви читали новину: «33-річний водій загинув, п’ятеро людей у лікарні: аварія на Окружній Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 21:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про ДТП, яка сталася на дорозі Київ – Харків – Довжанський близько 18:30 9 травня. Раніше відео з місця публікували в соцмережах, вказуючи, що місце події – Окружна Харкова, в районі “Баден-Бадена”".