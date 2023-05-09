Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)

Происшествия 18:34   09.05.2023
Оксана Горун
9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта) Фото: карта DeepState

Армия РФ пробовала вести наступательные действия вблизи Масютовки на Купянском направлении. Успеха враг не имел, сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка (Харьковской обл. — Ред.) и Стельмаховка (Луганской обл — Ред.), успеха не имел», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг продолжил обстреливать Харьковщину. На Купянском направлении под ударом артиллерии и минометов оказались Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная и Лиман Первый. На Слобожанском — Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее.

В целом 9 мая российские «освободители» решили отметить 20 ракетными и 30 авиационными ударами по Украине. А также — 30 обстрелами из РСЗО.

Читайте также: РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали

«Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:34
9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)
09:21
Харьковчане получили Пулитцеровскую премию за работу о вторжении в Мариуполь
07:17
Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб
18:57
Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб
14:18
Из-за обстрелов РФ без газа осталось 6 населенных пунктов Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пробовала вести наступательные действия вблизи Масютовки на Купянском направлении. Успеха враг не имел, сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ".