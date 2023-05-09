9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)

Армия РФ пробовала вести наступательные действия вблизи Масютовки на Купянском направлении. Успеха враг не имел, сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка (Харьковской обл. — Ред.) и Стельмаховка (Луганской обл — Ред.), успеха не имел», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг продолжил обстреливать Харьковщину. На Купянском направлении под ударом артиллерии и минометов оказались Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная и Лиман Первый. На Слобожанском — Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее.

В целом 9 мая российские «освободители» решили отметить 20 ракетными и 30 авиационными ударами по Украине. А также — 30 обстрелами из РСЗО.

«Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке», — проинформировали в Генштабе.