9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)
Армия РФ пробовала вести наступательные действия вблизи Масютовки на Купянском направлении. Успеха враг не имел, сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
«На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка (Харьковской обл. — Ред.) и Стельмаховка (Луганской обл — Ред.), успеха не имел», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, враг продолжил обстреливать Харьковщину. На Купянском направлении под ударом артиллерии и минометов оказались Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная и Лиман Первый. На Слобожанском — Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее.
В целом 9 мая российские «освободители» решили отметить 20 ракетными и 30 авиационными ударами по Украине. А также — 30 обстрелами из РСЗО.
Читайте также: РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали
«Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке», — проинформировали в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «9 мая армия РФ пробовала наступать на Харьковщине — Генштаб (карта)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пробовала вести наступательные действия вблизи Масютовки на Купянском направлении. Успеха враг не имел, сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ".