9 травня армія РФ пробувала наступати на Харківщині – Генштаб (карта)

Армія РФ пробувала вести наступальні дії поблизу Масютівки на Куп’янському напрямку. Успіху ворог не мав, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне становище, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка (Харківської обл. – Ред.) та Стельмахівка (Луганської обл. – Ред.), успіху не мав”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, ворог продовжив обстрілювати Харківщину. На Куп’янському напрямку під ударом артилерії та мінометів опинилися Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший. На Слобожанському – Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє.

Загалом 9 травня російські “визволителі” вирішили відзначити 20 ракетними та 30 авіаційними ударами по Україні. А також – 30 обстрілами з РСЗВ.

“Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці”, – поінформували в Генштабі.