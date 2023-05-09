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9 травня армія РФ пробувала наступати на Харківщині – Генштаб (карта)

Події 18:34   09.05.2023
Оксана Горун
9 травня армія РФ пробувала наступати на Харківщині – Генштаб (карта)

Армія РФ пробувала вести наступальні дії поблизу Масютівки на Куп’янському напрямку. Успіху ворог не мав, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне становище, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка (Харківської обл. – Ред.) та Стельмахівка (Луганської обл. – Ред.), успіху не мав”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, ворог продовжив обстрілювати Харківщину. На Куп’янському напрямку під ударом артилерії та мінометів опинилися Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший. На Слобожанському – Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та  Хатнє.

Загалом 9 травня російські “визволителі” вирішили відзначити 20 ракетними та 30 авіаційними ударами по Україні. А також – 30 обстрілами з РСЗВ.

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“Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці”, – поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 18:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ пробувала вести наступальні дії поблизу Масютівки на Куп’янському напрямку. Успіху ворог не мав, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ".