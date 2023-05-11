Авиаудары под Купянском и эвакуация в Бердянск: сводка Генштаба ВСУ

По информации Генштаба на 6:00 11 мая, враг нанес авиаудары по селам Купянского района, в целом количество обстрелянных населенных пунктов на Харьковщине за минувшие сутки — меньше, чем в предыдущих сводках.

«В течение суток враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.

Также в течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны — неподалеку от Двуречной.

Массированные ракетные удары по Украине временно прекратились. За минувшие сутки армия РФ применила только одну ракету — С-300. Ею ударили по Константиновке в Донецкой области. При этом враг нанес 45 авиаударов и произвел 53 обстрела из РСЗО. Особо активно наносят подобные удары на юге — в Херсонской области.

Там же, на юге, продолжается так называемая «эвакуация». Местных жителей, в том числе детей, вывозят из родных домов — пока в сторону временно оккупированного Бердянска. По информации ГШ, за сутки вывезли 300 человек.

Наступательные действия врага продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отразили 39 вражеских атак.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили пять вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один состав горюче-смазочных материалов, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов», — перечислили в ГШ.