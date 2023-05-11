Авіаудари під Куп’янськом та евакуація до Бердянська: зведення Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу на 6:00 11 травня, ворог завдав авіаударів по селах Куп’янського району, загалом кількість обстріляних населених пунктів на Харківщині за минулу добу – менша, ніж у попередніх зведеннях.

“Протягом доби ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Первомайське та Терни – неподалік Дворічної.

Масовані ракетні удари по Україні тимчасово припинилися. Минулої доби армія РФ застосувала лише одну ракету – С-300. Нею вдарили по Костянтинівці на Донеччині. При цьому ворог завдав 45 авіаударів і здійснив 53 обстріли з РСЗВ. Особливо активно завдають таких ударів на півдні – в Херсонській області.

Там само, на півдні, продовжується так звана “евакуація”. Місцевих жителів, у тому числі дітей, вивозять із рідних будинків – поки що в бік тимчасово окупованого Бердянська. За інформацією ГШ, за добу вивезли 300 людей.

Наступальні дії ворога продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там Сили оборони відбили 39 ворожих атак.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Минулої доби наші захисники знищили п’ять ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили п’ять ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пально-мастильних матеріалів, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів”, – перерахували в ГШ.