Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Табаевка.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".