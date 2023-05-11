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Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 19:04   11.05.2023
Елена Нагорная
Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Табаевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".