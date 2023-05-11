Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла в течение суток армия РФ из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочковое, Бударки и Великий Бурлук.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Табаевка.