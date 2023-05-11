Понад двадцять населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла протягом доби армія РФ з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Табаївка.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла протягом доби армія РФ з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".