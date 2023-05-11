Пожар в деоккупированном поселке на Харьковщине охватил 500 кв. метров

В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов и пожарах, с ними не связанных, которые случились на Харьковщине за минувшие сутки.

«В 01:14 по причине, не связанной с ведением боевых действий, произошел пожар в поселке Печенеги. Горело производственное здание одного из частных предприятий, расположенного на ул. 1-го Мая, 10. Площадь пожара составила 500 кв. м. В пожаротушении принимали участие 5 единиц техники и 25 человек личного состава ГСЧС. В 03:45 спасатели локализовали огонь, в 05:06 – ликвидировали. Причина пожара устанавливается», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в целом за сутки в регионе случилось девять пожаров. Ни один из них не был связан с российскими обстрелами. Однако на места «прилетов» спасатели все же выезжали.

«В 13:20 спасатели из г. Волчанска вместе с пожарными местной пожарной команды из поселка Вильча выехали на обследование территории города Волчанска, которая подверглась минометному обстрелу со стороны оккупантов. Проверкой обнаружены повреждения пяти частных домохозяйств, один человек погиб, один пострадал«, — отметили спасатели.