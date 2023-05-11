Пожежа в деокупованому селищі на Харківщині охопила 500 кв. метрів
У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів та пожеж, що з ними не пов’язані, які трапилися на Харківщині за минулу добу.
“О 01:14 з причини не пов’язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств, розташованого на вул. 1-го Травня, 10. Площа пожежі склала 500 кв.м. В пожежогасінні брали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 03:45 рятувальники локалізували вогонь, о 05:06 – ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними ДСНС, загалом за добу в регіоні трапилося дев’ять пожеж. Жодна з них не була пов’язана з російськими обстрілами. Однак на місця “прильотів” рятувальники все ж таки виїжджали.
Читайте також: Терехов повідомив, що всі ракети оминули Харків
“О 13:20 рятувальники з м. Вовчанська разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на обстеження території міста Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження п’яти приватних домогосподарств, одна людина загинула, одна постраждала“, – відзначили рятувальники.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пожежа в деокупованому селищі на Харківщині охопила 500 кв. метрів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів та пожеж, що з ними не пов’язані, які трапилися на Харківщині за минулу добу".