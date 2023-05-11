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Пожежа в деокупованому селищі на Харківщині охопила 500 кв. метрів

Події 08:42   11.05.2023
Оксана Горун
Пожежа в деокупованому селищі на Харківщині охопила 500 кв. метрів Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів та пожеж, що з ними не пов’язані, які трапилися на Харківщині за минулу добу.

“О 01:14 з причини не пов’язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств, розташованого на вул. 1-го Травня, 10. Площа пожежі склала 500 кв.м. В пожежогасінні брали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 03:45 рятувальники локалізували вогонь, о 05:06 – ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними ДСНС, загалом за добу в регіоні трапилося дев’ять пожеж. Жодна з них не була пов’язана з російськими обстрілами. Однак на місця “прильотів” рятувальники все ж таки виїжджали.

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    • “О 13:20 рятувальники з м. Вовчанська разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на обстеження території міста Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження п’яти приватних домогосподарств, одна людина загинула, одна постраждала, – відзначили рятувальники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 08:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів та пожеж, що з ними не пов’язані, які трапилися на Харківщині за минулу добу".