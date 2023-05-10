Обстріл Вовчанська: ще одна жінка отримала травму – ДСНС (фото)

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

10 травня ворог завдав удару по приватному сектору у місті Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.

Вовчанськ обстріляли з мінометів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 року народження. Мінно-вибухову травму отримала жінка 1958 року народження.

Також, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні сектори, надвірні забудови та паркани, додали рятувальники.

Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.