Обстріл Вовчанська: ще одна жінка отримала травму – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
10 травня ворог завдав удару по приватному сектору у місті Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.
Вовчанськ обстріляли з мінометів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 року народження. Мінно-вибухову травму отримала жінка 1958 року народження.
Також, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні сектори, надвірні забудови та паркани, додали рятувальники.
Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня ворог завдав удару по приватному сектору у місті Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.".