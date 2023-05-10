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Обстріл Вовчанська: ще одна жінка отримала травму – ДСНС (фото)

Події 15:31   10.05.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Вовчанська: ще одна жінка отримала травму – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

10 травня ворог завдав удару по приватному сектору у місті Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.

Вовчанськ обстріляли з мінометів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу загинув чоловік 1956 року народження. Мінно-вибухову травму отримала жінка 1958 року народження.

Також, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні сектори, надвірні забудови та паркани, додали рятувальники.

Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 15:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня ворог завдав удару по приватному сектору у місті Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму.".