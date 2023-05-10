Обстрел Волчанска: еще одна женщина получила травму – ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
10 мая враг нанес удар по частному сектору в городе Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму.
Волчанск обстреляли из минометов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате обстрела погиб мужчина 1956 года рождения. Минно-взрывную травму получила женщина 1958 года рождения.
Также в результате обстрела были повреждены частные сектора, дворовые застройки и заборы, добавили спасатели.
От ГСЧС были задействованы 2 единицы техники и 12 человек личного состава.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая враг нанес удар по частному сектору в городе Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму.".