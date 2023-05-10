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Обстрел Волчанска: еще одна женщина получила травму – ГСЧС (фото)

Происшествия 15:31   10.05.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Волчанска: еще одна женщина получила травму – ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

10 мая враг нанес удар по частному сектору в городе Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму.

Волчанск обстреляли из минометов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрела погиб мужчина 1956 года рождения. Минно-взрывную травму получила женщина 1958 года рождения.

Также в результате обстрела были повреждены частные сектора, дворовые застройки и заборы, добавили спасатели.

От ГСЧС были задействованы 2 единицы техники и 12 человек личного состава.

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Фото: ГУ ДСНС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 15:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая враг нанес удар по частному сектору в городе Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму.".