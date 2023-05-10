Обстрел Волчанска: еще одна женщина получила травму – ГСЧС (фото)

10 мая враг нанес удар по частному сектору в городе Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму.

Волчанск обстреляли из минометов, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрела погиб мужчина 1956 года рождения. Минно-взрывную травму получила женщина 1958 года рождения.

Также в результате обстрела были повреждены частные сектора, дворовые застройки и заборы, добавили спасатели.

От ГСЧС были задействованы 2 единицы техники и 12 человек личного состава.