Гололед на улице: как избежать травм – советы харьковских спасателей

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области совместно с UNICEF Ukraine рассказало, как уберечься от травм во время гололеда и снегопада.

«Гололед 🌨️⛸️ — не повод оставаться дома. Соблюдайте простые правила поведения на замерзших дорогах, чтобы снизить риск травмирования! Так зимние прогулки будут безопасными и в удовольствие», — обратилось к харьковчанам ГУ ГСЧС.

Во время гололеда спасатели советуют носить обувь с ребристой подошвой, передвигаться небольшими шагами, медленно и осторожно.

Важно быть готовым к падению, чтобы в случае утраты равновесия сгруппироваться.

Поэтому во время гололеда не следует держать руки в карманах.

Еще спасатели предостерегают, что ее стоит перебегать проезжую часть во время снегопада или гололеда, от прогулок под сосульками и напоминают, что не стоит наступать на крышки люков.