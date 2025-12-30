Гололед на улице: как избежать травм – советы харьковских спасателей
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области совместно с UNICEF Ukraine рассказало, как уберечься от травм во время гололеда и снегопада.
«Гололед 🌨️⛸️ — не повод оставаться дома. Соблюдайте простые правила поведения на замерзших дорогах, чтобы снизить риск травмирования! Так зимние прогулки будут безопасными и в удовольствие», — обратилось к харьковчанам ГУ ГСЧС.
Во время гололеда спасатели советуют носить обувь с ребристой подошвой, передвигаться небольшими шагами, медленно и осторожно.
Важно быть готовым к падению, чтобы в случае утраты равновесия сгруппироваться.
Поэтому во время гололеда не следует держать руки в карманах.
Еще спасатели предостерегают, что ее стоит перебегать проезжую часть во время снегопада или гололеда, от прогулок под сосульками и напоминают, что не стоит наступать на крышки люков.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, ГСЧС в Харьковской области, травма;
