Ожеледиця на вулиці: як уникнути травм – поради харківських рятувальників
Головне управління ДСНС в Харківській області спільно з UNICEF Ukraine розповіло, як убезпечитися від травм під час ожеледиці та снігопаду.
«Ожеледиця🌨️⛸️ — не привід залишатися вдома. Дотримуйтеся простих правил поведінки на замерзлих дорогах, щоб знизити ризик травмування! Так зимові прогулянки будуть безпечними і в задоволення», – звернулося до харків’ян ГУ ДСНС.
Під час ожеледиці рятувальники радять носити взуття з ребристою підошвою, пересуватися невеликими кроками, повільно й обережно.
Важливо бути готовим до падіння, щоб у випадку втрати рівноваги згрупуватися.
Тому дуже важливо під час ожеледиці не тримати руки у кишенях.
Ще рятувальники застерігають від того, щоб перебігати проїжджу частину під час снігопаду чи ожеледиці, від прогулянок під бурульками та нагадують, що не варто наступати на кришки люків.
30 Грудня 2025 в 19:38