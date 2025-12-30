Live

Ожеледиця на вулиці: як уникнути травм – поради харківських рятувальників

Суспільство 19:38   30.12.2025
Оксана Якушко
Ожеледиця на вулиці: як уникнути травм – поради харківських рятувальників

Головне управління ДСНС в Харківській області спільно з UNICEF Ukraine розповіло, як убезпечитися від травм під час ожеледиці та снігопаду. 

«Ожеледиця🌨️⛸️ — не привід залишатися вдома. Дотримуйтеся простих правил поведінки на замерзлих дорогах, щоб знизити ризик травмування! Так зимові прогулянки будуть безпечними і в задоволення», – звернулося до харків’ян ГУ ДСНС.

Під час ожеледиці рятувальники радять носити взуття з ребристою підошвою, пересуватися невеликими кроками, повільно й обережно.

Важливо бути готовим до падіння, щоб у випадку втрати рівноваги згрупуватися.

Тому дуже важливо під час ожеледиці не тримати руки у кишенях.

Ще рятувальники застерігають від того, щоб перебігати проїжджу частину під час снігопаду чи ожеледиці, від прогулянок під бурульками та нагадують, що не варто наступати на кришки люків.

Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області
Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області
30.12.2025, 20:37
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
30.12.2025, 17:06
Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців
Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців
30.12.2025, 17:56
Вражаючий 2025 рік: погода в Харкові дивувала і побила 26 рекордів (інтерв’ю)
Вражаючий 2025 рік: погода в Харкові дивувала і побила 26 рекордів (інтерв’ю)
30.12.2025, 18:00
1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові
1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові
30.12.2025, 18:57
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41

Новини за темою:

30.12.2025
Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло
28.12.2025
Лід на водоймах – небезпечний: рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
23.12.2025
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
22.12.2025
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху
21.12.2025
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ожеледиця на вулиці: як уникнути травм – поради харківських рятувальників», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 19:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління ДСНС в Харківській області спільно з UNICEF Ukraine розповіло, як убезпечитися від травм під час ожеледиці та снігопаду.".