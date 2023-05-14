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Под Авдеевкой погиб воин из Харьковской области

Происшествия 19:33   14.05.2023
Оксана Горун
Под Авдеевкой погиб воин из Харьковской области Фото: facebook Вячеслава Задоренко

Александр Кучеренко родился и прожил всю жизнь в селе Цуповка Дергачевской громады, которое полгода было оккупировано. Он погиб 11 мая.

«Сегодня мы простились с украинским защитником Александром Кучеренко, погибшим 11 мая в тяжелых боях под Авдеевкой, — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. — Мужчина родился и прожил свою жизнь в Цуповке, в октябре ему должно было исполниться 40 лет. 7 апреля 2022 года он в качестве добровольца присоединился к Вооруженным силам Украины и защищал Родину на разных направлениях фронта. Александр был справедливым, заботливым и честным человеком, за что имел большое уважение среди всех, кто его знал. Защитника украинской земли похоронили на Дубовском кладбище».

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 19:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Кучеренко родился и прожил всю жизнь в селе Цуповка Дергачевской громады, которое полгода было оккупировано. Он погиб 11 мая".