Под Авдеевкой погиб воин из Харьковской области

Александр Кучеренко родился и прожил всю жизнь в селе Цуповка Дергачевской громады, которое полгода было оккупировано. Он погиб 11 мая.

«Сегодня мы простились с украинским защитником Александром Кучеренко, погибшим 11 мая в тяжелых боях под Авдеевкой, — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. — Мужчина родился и прожил свою жизнь в Цуповке, в октябре ему должно было исполниться 40 лет. 7 апреля 2022 года он в качестве добровольца присоединился к Вооруженным силам Украины и защищал Родину на разных направлениях фронта. Александр был справедливым, заботливым и честным человеком, за что имел большое уважение среди всех, кто его знал. Защитника украинской земли похоронили на Дубовском кладбище».