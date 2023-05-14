Під Авдіївкою загинув воїн із Харківської області

Олександр Кучеренко народився та прожив усе життя в селі Цупівка Дергачівської громади, яке пів року було окуповано. Він загинув 11 травня.

“Сьогодні ми попрощалися з українським захисником Олександром Кучеренком, який загинув 11 травня у важких боях під Авдіївкою, – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. – Чоловік народився і прожив своє життя у Цупівці, у жовтні йому мало виповнитись 40 років. 7 квітня 2022 року він у якості добровольця приєднався до Збройних сил України і боронив Батьківщину на різних напрямках фронту. Олександр був справедливою, турботливою та чесною людиною, за що мав велику повагу серед усіх, хто його знав. Оборонця української землі поховали на Дубівському цвинтарі”.