Під Авдіївкою загинув воїн із Харківської області
Олександр Кучеренко народився та прожив усе життя в селі Цупівка Дергачівської громади, яке пів року було окуповано. Він загинув 11 травня.
“Сьогодні ми попрощалися з українським захисником Олександром Кучеренком, який загинув 11 травня у важких боях під Авдіївкою, – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. – Чоловік народився і прожив своє життя у Цупівці, у жовтні йому мало виповнитись 40 років. 7 квітня 2022 року він у якості добровольця приєднався до Збройних сил України і боронив Батьківщину на різних напрямках фронту. Олександр був справедливою, турботливою та чесною людиною, за що мав велику повагу серед усіх, хто його знав. Оборонця української землі поховали на Дубівському цвинтарі”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 19:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олександр Кучеренко народився та прожив усе життя в селі Цупівка Дергачівської громади, яке пів року було окуповано. Він загинув 11 травня".