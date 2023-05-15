Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.

По его данным, армия РФ в минувшие сутки обстреливала населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. Наиболее тяжкие последствия — в селе Старица Чугуевского района. Там погибли два человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

«В с. Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В с. Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом», — дополнил картину Синегубов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины и авиаударе еще по двум.