Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.
По его данным, армия РФ в минувшие сутки обстреливала населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. Наиболее тяжкие последствия — в селе Старица Чугуевского района. Там погибли два человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.
«В с. Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В с. Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом», — дополнил картину Синегубов.
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Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины и авиаударе еще по двум.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона".