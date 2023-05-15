Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома

Происшествия 08:38   15.05.2023
Оксана Горун
Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона.

По его данным, армия РФ в минувшие сутки обстреливала населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. Наиболее тяжкие последствия — в селе Старица Чугуевского района. Там погибли два человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

«В с. Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В с. Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом», — дополнил картину Синегубов.

  • Читайте также: Сводка Генштаба: ночная атака «Шахедами» и попытки наступать на Харьковщине

    • Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины и авиаударе еще по двум.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:38
    Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома
    07:10
    Сводка Генштаба: ночная атака «Шахедами» и попытки наступать на Харьковщине
    18:34
    Враг безуспешно наступал на Харьковщине — Генштаб (карта)
    16:27
    Синегубов сообщил о двух погибших во время обстрела Харьковщины
    08:26
    Ракетный удар: Синегубов заявил, что в Харькове поврежден объект транспорта

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов о сутках на Харьковщине: двое погибших, пожар и разрушенные дома»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях очередных обстрелов региона".