Синєгубов про добу на Харківщині: двоє загиблих, пожежа та зруйновані будинки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.

За його даними, армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. Найтяжчі наслідки – у селі Стариця Чугуївського району. Там загинули двоє людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік.

“У с. Подоли Куп’янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У с. Фиголівка Куп’янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок“, – доповнив картину Синєгубов.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 11 населених пунктів Харківщини та авіаудари ще по двох.