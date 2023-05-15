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Синєгубов про добу на Харківщині: двоє загиблих, пожежа та зруйновані будинки

Події 08:38   15.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов про добу на Харківщині: двоє загиблих, пожежа та зруйновані будинки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону.

За його даними, армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. Найтяжчі наслідки – у селі Стариця Чугуївського району. Там загинули двоє людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік.

У с. Подоли Куп’янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У с. Фиголівка Куп’янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок“, – доповнив картину Синєгубов.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки чергового обстрілу регіону".