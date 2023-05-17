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Не могут простить, что их не встретили — Синегубов об усилении обстрелов

Политика 19:51   17.05.2023
Елена Нагорная
Не могут простить, что их не встретили — Синегубов об усилении обстрелов

За минувшие сутки российская армия нанесла удары по 24 населенным пунктам Харьковщины, обстрелы региона усилились, заявил в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в течение месяца было зафиксировано 140 вражеских обстрелов, из них 24 — это ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам. За последние дни в результате обстрелов погибли семь гражданских и более десяти — получили ранения.

«Он не может простить, что Харьковщина его не встретила. Ни Харьков, ни любой другой населенный пункт области. Поскольку наши воины на своих позициях стоят, и враг не может с ними справиться на поле боя, то, конечно, что он бьет из всех видов вооружения — артиллерии, танков, авиации, С-300. Все летит в сторону гражданского населения», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос, с чем связано увеличение интенсивности обстрелов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 19:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российская армия нанесла удары по 24 населенным пунктам Харьковщины, обстрелы региона усилились, заявил в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".