Не можуть пробачити, що їх не зустріли – Синєгубов про посилення обстрілів
Минулої доби російська армія завдала ударів по 24 населених пунктах Харківщини, обстріли регіону посилилися, заявив в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що протягом місяця було зафіксовано 140 ворожих обстрілів, з них 24 – це ракетні удари по Харкову та інших населених пунктах. За останні дні в результаті обстрілів загинули семеро цивільних і понад десять – отримали поранення.
«Він не може пробачити, що Харківщина його не зустріла. Ані Харків, ані будь-який інший населений пункт області. Оскільки наші воїни на своїх позиціях стоять, і ворог не може з ними упоратися на полі бою, то, звичайно, що він гатить з усіх видів озброєння – артилерії, танків, авіації, С-300. Усе летить в бік цивільного населення», – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання, з чим пов’язане збільшення інтенсивності обстрілів.
Читайте також: Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати та завдав авіаудару
Новини за темою:
Ви читали новину: «Не можуть пробачити, що їх не зустріли – Синєгубов про посилення обстрілів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби російська армія завдала ударів по 24 населених пунктах Харківщини, обстріли регіону посилилися, заявив в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".