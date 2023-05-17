Не можуть пробачити, що їх не зустріли – Синєгубов про посилення обстрілів

Минулої доби російська армія завдала ударів по 24 населених пунктах Харківщини, обстріли регіону посилилися, заявив в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що протягом місяця було зафіксовано 140 ворожих обстрілів, з них 24 – це ракетні удари по Харкову та інших населених пунктах. За останні дні в результаті обстрілів загинули семеро цивільних і понад десять – отримали поранення.

«Він не може пробачити, що Харківщина його не зустріла. Ані Харків, ані будь-який інший населений пункт області. Оскільки наші воїни на своїх позиціях стоять, і ворог не може з ними упоратися на полі бою, то, звичайно, що він гатить з усіх видів озброєння – артилерії, танків, авіації, С-300. Усе летить в бік цивільного населення», – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання, з чим пов’язане збільшення інтенсивності обстрілів.