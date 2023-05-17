Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару
У Куп’янському районі Харківської області армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка та завдала авіаудару поблизу села Первомайське, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього, ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів регіону:
– на Слобожанському напрямку – Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка.
– на Куп’янському напрямку – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове.
Читайте також: Ворог обстріляв 22 населені пункти на Харківщині і по п’ятьох завдав авіаударів
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка та завдала авіаудару поблизу села Первомайське, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".