Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару

У Куп’янському районі Харківської області армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка та завдала авіаудару поблизу села Первомайське, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів регіону:

– на Слобожанському напрямку – Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка.

– на Куп’янському напрямку – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове.