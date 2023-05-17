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Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару

Події 18:50   17.05.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу: на Харківщині ворог намагався наступати і завдав авіаудару

У Куп’янському районі Харківської області армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка та завдала авіаудару поблизу села Первомайське, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів регіону:

– на Слобожанському напрямку – Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка.

– на Куп’янському напрямку – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове.

Читайте також: Ворог обстріляв 22 населені пункти на Харківщині і по п’ятьох завдав авіаударів

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка та завдала авіаудару поблизу села Первомайське, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".