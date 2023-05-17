Ворог обстріляв 22 населені пункти на Харківщині та по 5 завдав авіаудари

Генштаб ЗСУ повідомив про активність на фронті та обстріли мирних міст та сіл на Харківщині за минулу добу.

За даними ранкового зведення Генштабу, армія РФ продовжувала наступальні дії в районі Масютівки (неподалік Дворічної). Атакували без успіху. Також ворог наніс по Харківщині серію авіаударів. Постраждали Бударки, Ольшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка. Понад 20 населених пунктів регіону були під обстрілами, в тому числі: Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця, Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове

Загалом територією України за минулу добу ворог завдав 31 ракетного удару.

“Зокрема, двома ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та двома ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва, – уточнили в ГШ. – Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (дві ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками“.

У Генштабі зазначили, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там сталося 55 бойових зіткнень. Сили оборони, своєю чергою, б’ють по місцях зосередження армії РФ, її техніці та складам.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та шість розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів окупантів“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ.