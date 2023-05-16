Система Patriot, ймовірно, зазнала пошкоджень під час атаки на Київ – CNN

Американський телеканал CNN повідомив, що США оцінюють потенційні збитки, завдані системі ППО Patriot після масованого нічного ракетного удару РФ по Києву.

“Американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена внаслідок обстрілу російськими ракетами Києва та його околиць рано вранці у вівторок за місцевим часом, повідомив CNN офіційний представник США. За словами чиновника, США все ще оцінюють розмір збитків. Це визначить, чи потрібно повністю згорнути систему, чи українці просто відремонтують її на місці”, – повідомляє CNN.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всі 18 ракет, випущених по Києву, українська ППО збила. Спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат не став коментувати заяву росіян про ураження системи Patriot.

“Ми не можемо коментувати це. Ми не коментуватимемо російські джерела”, – сказав він.

Наразі небо України захищають дві системи Patriot: одну передали США, іншу – Німеччина та Нідерланди. Невідомо, про ймовірне пошкодження якої з них йдеться.

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Нагадаємо, 4 травня українська ППО вперше збила російську ракету “Кинджал”, якою ЗС РФ раніше традиційно хвалилися, називаючи “гіперзвуковою” і “такою, яку не можливо збити”. Пізніше стало відомо, що по ракеті відпрацювала система Patriot. Під час атаки на Київ 16 травня таких ракет було збито вже шість.