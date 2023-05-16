Система Patriot, вероятно, получила повреждения во время атаки на Киев — CNN
Американский телеканал CNN сообщил, что США оценивают потенциальный ущерб, нанесенный системе ПВО Patriot после массированного ночного ракетного удара РФ по Киеву.
«Американская система Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник по местному времени, сообщил CNN официальный представитель США. По словам чиновника, США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте», — сообщает CNN.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что все 18 ракет, выпущенных по Киеву украинская ПВО сбила. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат не стал комментировать заявление россиян о поражении системы Patriot.
«Мы не можем комментировать это. Мы не будем комментировать российские источники», — сказал он.
Сейчас небо Украины защищают две системы Patriot: одну передали США, другую — Германия и Нидерланды. Неизвестно, о вероятном повреждении какой из них идет речь.
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Напомним, 4 мая украинская ПВО впервые сбила российскую ракету «Кинжал», которой ВС РФ ранее традиционно хвастались, называя «гиперзвуковой» и «несбиваемой». Позже стало известно, что по ракете отработала система Patriot. Во время атаки на Киев 16 мая таких ракет сбили уже шесть.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 21:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский телеканал CNN сообщил, что США оценивают потенциальный ущерб, нанесенный системе ПВО Patriot после массированного ночного ракетного удара РФ по Киеву".