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Украинская ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Происшествия 14:06   05.05.2023
Оксана Якушко
Украинская ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» Defense Express

Фото обломков ракеты Х-47 «Кинжал», в том числе носового обтекателя со следами поражения, которым армия рф пыталась ударить по Киеву ночью 4 мая, получило издание Defense Express.

Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую «гиперзвуковую» ракету Х-47 «Кинжал» около 02:40 4 мая в небе над Киевом.

В атаке, кроме дронов-камикадзе Shahed, участвовали и ракеты «вероятно баллистического типа».

Журналисты Defense Express из собственных источников получили фото обломков ракеты.
Обломки без боевой части рухнули на стадионе в столице. На одном из фото – носовой обтекатель, максимально схожий с тем, что используют именно в ракете Х-47 «Кинжал» со сложной формой резких переходов диаметра.

Альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть с овальными переходами. Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК «Искандер», который «толще».

На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, позволяющим оценить толщину материала, необходимого, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает, что перехват был эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.

С этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая.

Хотя «Кинжал» разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже во время атаки ракета заходит на цель баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость.

А Украина уже официально получила средства, которые могут бороться с баллистическими целями – Patriot и, очевидно, успешно их использовала.

При этом на разработку такого «гиперзвукового» оружия, как «Кинжал» и «Циркон» в рф использовали астрономические средства и заявляли, что оно может преодолеть не только средства противоракетной обороны, но и перспективные. В реальности эти ракеты можно перехватить разработанным в 90-х годах Patriot PAC-3.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото обломков ракеты Х-47 «Кинжал», в том числе носового обтекателя со следами поражения, которым армия рф пыталась ударить по Киеву ночью 4 мая, получило издание Defense Express.".