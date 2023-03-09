Не пожалели «Кинжал» на борьбу с трансформатором в Голосеевском районе — Фурса

Российские генералы, похоже, перепраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов и Путинки снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Не пожалели даже свой любимый «Кинжал», на который молится вся Россия, на святое дело борьбы со зловещим трансформатором в Голосеевском районе.