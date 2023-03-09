Не пожалели «Кинжал» на борьбу с трансформатором в Голосеевском районе — Фурса
Российские генералы, похоже, перепраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов и Путинки снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Не пожалели даже свой любимый «Кинжал», на который молится вся Россия, на святое дело борьбы со зловещим трансформатором в Голосеевском районе.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 19:39;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские генералы, похоже, перепраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов и Путинки снова ударить по энергетической…".