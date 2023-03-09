Росіяни не пошкодували “Кинджал” на боротьбу з трансформатором – Фурса

Російські генерали, схоже, пересвяткувади своє професійне свято, 8 березня, і вирішили під впливом гормонів і Путінки знову вдарити по енергетичній інфраструктурі України. Не пожаліли навіть свій улюблений “Кинджал”, на який молиться вся Росія, на святу справу боротьби зі зловісним трансформатором у голосіївському районі.