Росіяни не пошкодували “Кинджал” на боротьбу з трансформатором – Фурса
Російські генерали, схоже, пересвяткувади своє професійне свято, 8 березня, і вирішили під впливом гормонів і Путінки знову вдарити по енергетичній інфраструктурі України. Не пожаліли навіть свій улюблений “Кинджал”, на який молиться вся Росія, на святу справу боротьби зі зловісним трансформатором у голосіївському районі.
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Ви читали новину: «Росіяни не пошкодували “Кинджал” на боротьбу з трансформатором – Фурса»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 19:39;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські генерали, схоже, пересвяткувади своє професійне свято, 8 березня, і вирішили під впливом гормонів і Путінки знову вдарити по енергетичній…".