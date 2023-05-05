Українська ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету «Кинжал»
Фото уламків ракети Х-47 “Кинжал”, зокрема носового обтічника зі слідами ураження, якою армія рф намагалася вдарити по Києву вночі 4 травня, отримало видання Defense Express .
Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську “гіперзвукову” ракету Х-47 “Кинжал” близько 02:40 4 травня у небі над Києвом.
В атаці, окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети “ймовірно балістичного типу”. Журналісти Defense Express із власних джерел отримали фото уламків ракети.
Уламки без бойової частини впали на стадіоні у столиці. На одному з фото – носовий обтічник, максимально схожий із тим, що використовують саме у ракеті Х-47 “Кинжал” зі складною формою різких переходів діаметра.
Альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК “Искандер”, який “товстіший”.
На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, необхідного для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.
З цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.
Хоча “Кинжал” розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже під час атаки ракета заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.
А Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями – Patriot, й вочевидь, успішно їх використала.
При цьому на розробку такої “гіперзвукової” зброї, як “Кинжал” та “Циркон” в рф влили астрономічні кошти й заявляли, що він може подолати не тільки наявні засоби протиракетної оборони, але й перспективні. Водночас у реальності ці ракети можна перехопити розробленим у 90-х роках Patriot PAC-3.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 14:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото уламків ракети Х-47 “Кинжал”, зокрема носового обтічника зі слідами ураження, якою армія рф намагалася вдарити по Києву вночі 4 травня, отримало видання Defense Express .".