ПВО сбила все 18 ракет, выпущенных ночью по Украине — Воздушные силы (фото)

Около 3:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Как сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, с шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», с кораблей в Черном море — девять крылатых ракет «Калибр». Еще три ракеты были наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

Кроме того, ночью противник атаковал ударными дронами типа Shahed и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками «Орлан-10» и SuperCum. Все БпЛА также уничтожили.

ГСЧС Украины опубликовала фото устранения последствий падения обломков ракет, сбитых над Киевом этой ночью.



Фото: ГСЧС Украины