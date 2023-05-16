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ПВО сбила все 18 ракет, выпущенных ночью по Украине — Воздушные силы (фото)

Происшествия 09:07   16.05.2023
Елена Нагорная
ПВО сбила все 18 ракет, выпущенных ночью по Украине — Воздушные силы (фото)

Около 3:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Как сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, с шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», с кораблей в Черном море — девять крылатых ракет «Калибр». Еще три ракеты были наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

Кроме того, ночью противник атаковал ударными дронами типа Shahed и проводил воздушную разведку тремя беспилотниками «Орлан-10» и SuperCum. Все БпЛА также уничтожили.

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ГСЧС Украины опубликовала фото устранения последствий падения обломков ракет, сбитых над Киевом этой ночью.


Фото: ГСЧС Украины

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 3:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.".