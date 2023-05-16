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Ночью РФ нанесла ракетный удар по Киеву, исключительный по плотности — КГВА

Происшествия 07:47   16.05.2023
Елена Нагорная
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Киеву, исключительный по плотности — КГВА Фото: Getty Images

В ночь на 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по столице Украины. Атака была исключительной по своей плотности — противник выпустил максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации и отмечают, что это было уже восьмое воздушное нападение на столицу с начала мая. В этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

«По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы», — отметили в КГВА.

Предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения несущественные.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по столице Украины. Атака была исключительной по своей плотности — противник выпустил максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Информации о пострадавших на данный момент нет.".