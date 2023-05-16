Вночі РФ завдала ракетного удару по Києву, виняткового за щільністю – КМВА

У ніч проти 16 травня російські військові завдали ракетного удару по столиці України. Атака була винятковою за своєю щільністю – супротивник випустив максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації та зазначають, що це був вже восьмий повітряний напад на столицю з початку травня. Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

«За попередньою інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили», – зазначили у КМВА.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. У решті районів пошкодження несуттєві.