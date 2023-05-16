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ППО збила всі 18 ракет, випущених уночі по Україні – Повітряні сили (фото)

Події 09:07   16.05.2023
Олена Нагорна
ППО збила всі 18 ракет, випущених уночі по Україні – Повітряні сили (фото)

Близько 3:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, з кораблів у Чорному морі – дев’ять крилатих ракет “Калібр”. Ще три ракети були наземного базування (С-400, “Іскандер-М”).

Крім того, вночі супротивник атакував ударними дронами типу Shahed і проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками “Орлан-10” та SuperCum. Усі БпЛА також знищили.

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ДСНС України опублікувала фото усунення наслідків падіння уламків ракет, збитих над Києвом цієї ночі.


Фото: ДСНС України

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 3:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.".