ППО збила всі 18 ракет, випущених уночі по Україні – Повітряні сили (фото)
Близько 3:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.
Як повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, з кораблів у Чорному морі – дев’ять крилатих ракет “Калібр”. Ще три ракети були наземного базування (С-400, “Іскандер-М”).
Крім того, вночі супротивник атакував ударними дронами типу Shahed і проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками “Орлан-10” та SuperCum. Усі БпЛА також знищили.
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ДСНС України опублікувала фото усунення наслідків падіння уламків ракет, збитих над Києвом цієї ночі.
Фото: ДСНС України
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 09:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 3:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.".