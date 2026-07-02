13 «Шахедов» уничтожили пограничники на Харьковщине: как сбивали БпЛА (видео)

Видео уничтожения 13 вражеских БпЛА типа «Шахед» на Харьковщине опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что БпЛА обнаружили и уничтожили операторы РУБпАК «Стрикс» 4-го пограничного отряда.

«Российские войска систематически используют беспилотники этого типа для поражения объектов критической инфраструктуры, военных объектов и гражданских городов, а также пытаются перегрузить систему противовоздушной обороны массированными атаками. Благодаря профессиональным действиям экипажей все воздушные цели были своевременно обнаружены, сопровождены и уничтожены до достижения определенных маршрутов полета. Каждый сбитый вражеский беспилотник — это сохраненные жизни украинцев, обезопасенные объекты инфраструктуры и еще одна сорванная попытка противника нанести удар по Харьковщине», — отметили бойцы подразделения.

Видео: ГПСУ

Напомним, в июне департамент чрезвычайных ситуаций зафиксировал 142 вражеских атаки на Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он называет эту статистику критической. В результате ударов погибли 12 человек. Среди них – студентка медуниверситета, спасатели и работник профильного департамента. Еще 122 человека пострадали, в том числе 12 детей.