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13 «шахедів» знищили прикордонники на Харківщині: як збивали БпЛА (відео)

Фронт 14:06   02.07.2026
Вікторія Яковенко
13 «шахедів» знищили прикордонники на Харківщині: як збивали БпЛА (відео) Скриншот

Відео знищення 13 ворожих БпЛА типу «Шахед» на Харківщині опублікували у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що БпЛА виявили та знищили оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону.

«Російські війська систематично використовують безпілотники цього типу для ураження об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів і цивільних міст, а також намагаються перевантажити систему протиповітряної оборони масованими атаками. Завдяки професійним діям екіпажів усі повітряні цілі були своєчасно виявлені, супроводжені та знищені ще до досягнення визначених маршрутів польоту. Кожен збитий ворожий безпілотник — це збережені життя українців, убезпечені об’єкти інфраструктури та ще одна зірвана спроба противника завдати удару по Харківщині», – зазначили бійці підрозділу.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, у червні департамент надзвичайних ситуацій зафіксував 142 ворожі атаки на Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він називає цю статистику критичною. Внаслідок ударів загинули 12 людей. Серед них – студентка медуніверситету, рятувальники та працівник профільного департаменту. Ще 122 людини постраждали, серед них 12 дітей.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 14:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео знищення 13 ворожих БпЛА типу «Шахед» на Харківщині опублікували у Державній прикордонній службі України.".