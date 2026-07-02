13 «шахедів» знищили прикордонники на Харківщині: як збивали БпЛА (відео)

Відео знищення 13 ворожих БпЛА типу «Шахед» на Харківщині опублікували у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що БпЛА виявили та знищили оператори РУБпАК «Стрікс» 4-го прикордонного загону.

«Російські війська систематично використовують безпілотники цього типу для ураження об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів і цивільних міст, а також намагаються перевантажити систему протиповітряної оборони масованими атаками. Завдяки професійним діям екіпажів усі повітряні цілі були своєчасно виявлені, супроводжені та знищені ще до досягнення визначених маршрутів польоту. Кожен збитий ворожий безпілотник — це збережені життя українців, убезпечені об’єкти інфраструктури та ще одна зірвана спроба противника завдати удару по Харківщині», – зазначили бійці підрозділу.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, у червні департамент надзвичайних ситуацій зафіксував 142 ворожі атаки на Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він називає цю статистику критичною. Внаслідок ударів загинули 12 людей. Серед них – студентка медуніверситету, рятувальники та працівник профільного департаменту. Ще 122 людини постраждали, серед них 12 дітей.