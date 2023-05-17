Враг обстрелял 22 населенных пункта на Харьковщине и по пяти нанес авиаудары

Генштаб ВСУ сообщил об активности на фронте и обстрелах мирных городов и сел на Харьковщине за минувшие сутки.

По данным утренней сводки Генштаба, армия РФ продолжала наступательные действия в районе Масютовки (неподалеку от Двуречной). Атаковали безуспешно. Также враг нанес по Харьковщине серию авиаударов. Пострадали Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка. Более 20 населенных пунктов региона была под обстрелами, в том числе: Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица, Двуречанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

В целом по территории Украины за минувшие сутки враг нанес 31 ракетный удар.

«В частности, двумя ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и двумя ракетами «Калибр» — по гражданской инфраструктуре Николаева, — уточнили в ГШ. — Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет «Кинжал», 13 крылатых ракет «Калибр» (две ракеты взорвались в воздухе) и десять ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), 25 из них были уничтожены нашими защитниками».

В Генштабе отметили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки там произошло 55 боевых столкновений. Силы обороны, в свою очередь, бьют по местам сосредоточения армии РФ, ее технике и складам.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено десять ударных и шесть разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов противника и один пункт горюче-смазочных материалов оккупантов», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.