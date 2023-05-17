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Сводка Генштаба: на Харьковщине враг пытался наступать и нанес авиаудар

Происшествия 18:50   17.05.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба: на Харьковщине враг пытался наступать и нанес авиаудар

В Купянском районе Харьковской области армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка и нанесла авиаудар вблизи села Первомайское, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона:

— на Слобожанском направлении — Гурьев Казачок, Уды, Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка.

— на Купянском направлении — Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка и нанесла авиаудар вблизи села Первомайское, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".