Сводка Генштаба: на Харьковщине враг пытался наступать и нанес авиаудар

В Купянском районе Харьковской области армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка и нанесла авиаудар вблизи села Первомайское, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, враг обстрелял из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов региона:

— на Слобожанском направлении — Гурьев Казачок, Уды, Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка.

— на Купянском направлении — Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка и Берестовое.

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