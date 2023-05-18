Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил обстрелы населенных пунктов Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное и Бударки.
На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка и Берестовое.
«В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине, а также совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», — пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. ".