Армія РФ гатила по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив обстріли населених пунктів Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка та Берестове.

“Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по Україні, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою“, – пише Генштаб.