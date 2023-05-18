Враг обстрелял около 20 населенных пунктов и атаковал на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся попытках армии РФ вести наступательные действия вблизи Масютовки в Купянском районе. Также на этом направлении в течение суток продолжались авиаудары.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка Харьковской области. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пунктыКрасное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестовое», — отметили в утренней сводке Генштаба.

В ГШ подтвердили, что ночью по территории Украины враг очередной раз ударил ракетами. Последствия атаки еще уточняют.

В целом за сутки по Украине армия РФ нанесла 15 ракетных ударов, в том числе по Бахмуту, Херсону и Одессе. Было 42 авиационных удара и 101 обстрел из РСЗО. Наступательные действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 36 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, восемь из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены два вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10″. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важные цели противника», — проинформировали в Генштабе.