Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів і атакував на Харківщині – ГШ

Генштаб ЗСУ повідомив про спроби армії РФ вести наступальні дії поблизу Масютівки в Куп’янському районі. Також на цьому напрямку протягом доби продовжувалися авіаудари.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

У ГШ підтвердили, що вночі по території України ворог вкотре вдарив ракетами. Наслідки атаки ще уточнюють.

Загалом за добу по Україні армія РФ завдала 15 ракетних ударів, у тому числі по Бахмуту, Херсону та Одесі. Було 42 авіаційні удари та 101 обстріл з РСЗВ. Наступальні дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там сталося 36 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, вісім з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника“, – поінформували в Генштабі.