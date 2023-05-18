Нічна ракетна атака: в Одесі є загиблий, у Києві – падіння уламків

Вночі була чергова ракетна атака по Україні, підтвердив Генштаб ЗСУ. Попередні дані про наслідки повідомили місцеві військові адміністрації.

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вже відомо, що значну частину ракет збила ППО. Так не долетіло те, що ворог відправив на Київ. Більшість ракет, що летіли над Чорним морем, також знищили. Проте є влучення в Одесі.

“На жаль, є влучання у промисловий об’єкт: 1 людина загинула, двох – поранено”, – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Пізніше він уточнив, що загиблий і поранені – охоронці промислового об’єкта, по якому припав “приліт”.

“Традиційно активно працювала ППО над Києвом та областю – збивали ракети та розвідувальні безпілотники. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені” – поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Він повідомив, що у двох районах столиці – Деснянському та Дарницькому – зафіксували падіння уламків. Був спалах у гаражному кооперативі. Також можливі падіння на припарковані автомобілі, у двори та лісопаркову зону. Про постраждалих інформації немає.

Також уночі ворог бив ракетами по Харківській області. У Харкові чули кілька вибухів. Начальник військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив атаку ракетами С-300 із території Бєлгородської області. Про наслідки прильотів на цей час інформації немає.